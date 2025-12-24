TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları tamamlandı ve gözler projeye dair TOKİ sosyal konut ödeme planı, TOKİ peşinat ne kadar, sosyal konut TOKİ taksitler kaç TL’den başlayacak sorularına çevrildi. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. TOKİ konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki sosyal konut taksitleri kaç TL’den başlayacak? İşte TOKİ ödeme planı.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı. Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ile satışa sunulurken, kalan bedel 240 ay (20 yıl) vade ile taksitlendiriliyor. TOKİ sosyal konut ödeme planında peşinat sözleşme imzalanırken yatırılıyor ve taksit ödemeleri sözleşmeyi takip eden aydan itibaren başlıyor. İstanbul ve Anadolu illerinde sosyal konut TOKİ taksit tutarları değişiyor. TOKİ Sosyal konut ödeme planı netleşti! 500 bin TOKİ sosyal konut peşinat ne kadar, taksitler kaç TL’den başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut taksitleri kaç liradan başlıyor?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman?
500 bin sosyal konut TOKİ başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile alındı. Sosyal konut TOKİ hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.