Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Plastik poşet ücreti yeni yılda 1 lira olacak

Plastik poşet ücreti yeni yılda 1 lira olacak

23:1127/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Plastik poşetler 1 Ocak 2026’dan itibaren 1 liradan satılacak.
Plastik poşetler 1 Ocak 2026’dan itibaren 1 liradan satılacak.

İlgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan Ambalaj Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda, plastik poşetlerin 2026 yılında uygulanacak taban ücreti 1 lira olarak belirlendi. Uygulama, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin, plastik atıkların azaltılması ve çok kullanımlık taşıma ekipmanlarının teşvik edilmesi hedefiyle hayata geçirildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Toplantıda 'taban ücret' belirlendi

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Bugüne kadar 2,8 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.



#Plastik Poşet
#Fiyat
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?