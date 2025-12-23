Ankara su kesintisi programı belli oldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.00 ile yarın (24 Aralık) saat 10.00 arasında kentteki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini bildirdi. Peki Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? İşte 24 Aralık Ankara su kesintisi programı...
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemde etkisini artıran kuraklık ve artan nüfusun su temin sistemleri üzerindeki yükü artırdığını açıkladı. Bu kapsamda 23 Aralık saat 23.00’ten 24 Aralık saat 10.00’a kadar Ankara’nın farklı noktalarında kısa süreli ve geçici su kesintileri yaşanabileceği belirtildi.
ASKİ'DEN AÇIKLAMA
ASKİ açıklamasında, su verilmeye başlanmasının ardından özellikle yüksek kotlarda suyun ulaşmasının zaman alabileceği vurgulandı. Ayrıca Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı ve bu çalışmaların benzer aksaklıkları büyük ölçüde azaltmasının hedeflendiği kaydedildi.
Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
"Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 08:30:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 23.12.2025-23.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.
Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar
ALTINDAĞ
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 22.12.2025 22:50:00
Tamir Tarihi: 23.12.2025 23:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Değerli abonelerimiz içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen vana arızası nedeniyle 22.12.2025 23:00 ile 23.12.2025 14:00 saatleri arasında su verilmiştir ve üst kotlara suyun ulaşması tahmini 23:00’i bulabilecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. *Kesinti Saati: 23:00 Tarih: 22.12.2025 *Tahmini Su Verilme Tarih: 23.12.2025 Saati: :14:00 Üst Kotlara Ulaşması Tahmini: 23:00
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı, Aydıncık Mahalleleri
SİNCAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 00:15:00
Tamir Tarihi: 23.12.2025 23:55:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle Sincan ilçesinin bazı mahallelerinde su basıncında geçici olarak düşüş, yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Çokören Mahallesi, Maliköy Mahallesi ve üst kotlar.
ETİMESGUT
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 14:20:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 02:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca Mahallesi , Yeni Bağlıca mahallesi 14:20 ile 02:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ , YENİ BAĞLICA MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ ,ELVAN MAHALLESİ, AYYILDIZ MAHALLESİ GENELİ
PURSAKLAR
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 15:50:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 02:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Merkez Mahallesi Fatih Mahallesi Ayyıldız Mahallesi Mimar Sinan Mahallesi
YENİMAHALLE
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 16:30:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 02:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: :Ata mahallesi Susuz mahallesi Batı sitesi mahallesi Kardelen mahallesi İlk yerleşim mahallesi Çiğdemtepe mahallesi Barıştepe mahallesi Burç mahallesi Kayalar mahallesi Güventepe mahallesi Pamuklar mahallesi Ergenekon mahallesi Kaletepe mahallesi Yeşilevler mahallesi Yukarı Yahyalar mahallesi Özevler mahallesi Demet gül mahallesi Demet Lale mahallesi Beştepe mahallesi
ETİMESGUT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 02:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, yoğun su kullanımı nedeniyle Göksu Mahallesi ve yüksek kotlarında 17:30 ile 02:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi ve Yüksek kotları
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00:00
Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında, Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup,birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.
Etkilenen Yerler: Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri
GÖLBAŞI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00:00
Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.
Etkilenen Yerler: Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan
ETİMESGUT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 24.12.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 05:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz
Etkilenen Yerler: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz. Bu kapsamda, (24.12.2025) tarihinde İstasyon mahallesi, Alsancak mahallesi, 30 Ağustos mahallesi Kazım Karabekir mahallesi, Süvari mahallesi, Piyade mahallesi, Elvan mahallesi, Topçu mahallesi, Ahi mesut mahallesi, Ayyıldız mahallesi, Oğuzlar mahallesi, Atakent mahallesi, Şeker mahallesi, Etiler mahallesi, Altay mahallesi, Şehit Osman Avcı mahallesi, Yeşilova mahallesi, Devlet mahallesi, Eryaman mahallesi, Tunahan mahallesi, Güzelkent mahallesi, Yavuz Selim mahallesi, Şeyh Şamil mahallesi ve Göksu mahallesinde 00.00 – 05.00 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır.