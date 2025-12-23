ETİMESGUT





Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 24.12.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 24.12.2025 05:00:00

Etkilenen Yerler: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz. Bu kapsamda, (24.12.2025) tarihinde İstasyon mahallesi, Alsancak mahallesi, 30 Ağustos mahallesi Kazım Karabekir mahallesi, Süvari mahallesi, Piyade mahallesi, Elvan mahallesi, Topçu mahallesi, Ahi mesut mahallesi, Ayyıldız mahallesi, Oğuzlar mahallesi, Atakent mahallesi, Şeker mahallesi, Etiler mahallesi, Altay mahallesi, Şehit Osman Avcı mahallesi, Yeşilova mahallesi, Devlet mahallesi, Eryaman mahallesi, Tunahan mahallesi, Güzelkent mahallesi, Yavuz Selim mahallesi, Şeyh Şamil mahallesi ve Göksu mahallesinde 00.00 – 05.00 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır.