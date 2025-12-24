11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri tamamlanan ve kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak anılan kanun teklifinde kritik eşik aşıldı. Covid-19 dönemine ilişkin infaz indirimi düzenlemesini içeren 27. madde kabul edilirken, deprem suçları kapsam dışı bırakıldı. Düzenlemeyle birlikte 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için infazda yeni bir çerçeve çizildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan 11. Yargı Paketi kabul edilerek yasalaştı. Kamuoyunda "Covid infaz indirimi" olarak bilinen düzenlemeyi içeren 27. madde, deprem suçları kapsam dışı bırakılarak onaylandı. Buna göre deprem nedeniyle ölüme sebebiyet veren hükümlüler, erken tahliye ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamayacak.

Covid infaz indirimi TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme kabul edildi.

Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı Yasalaşan metinde en kritik değişikliklerden biri deprem suçlarına ilişkin oldu. “Deprem kaynaklı ölüme sebebiyet verme” suçundan hüküm giyenler, Covid düzenlemesi kapsamında getirilen erken tahliye hükümlerinin dışında tutuldu. Böylece deprem felaketlerinde sorumluluğu bulunan kişilere yönelik tahliye tartışmalarının önü kapatılmış oldu.



Suç tarihi esas alındı Yeni düzenlemeyle birlikte infaz indiriminden yararlanma şartlarında da önemli bir değişikliğe gidildi. Önceki uygulamalarda hükmün kesinleşme tarihi esas alınırken, bu kez suç tarihi temel alındı. Böylece aynı dönemde suç işleyen hükümlüler arasında oluşan uygulama farklarının giderilmesi amaçlandı.

