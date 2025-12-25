Arf Bio halka arz oluyor! Arf Bio kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Arf Bio halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 Milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,71 olması bekleniyor.





ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).











