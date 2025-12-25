Arf Bio halka arz oluyor! Arf Bio kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz süreci yatırımcıların gündemine oturdu. Sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda hisse başına bedel 19,50 TL olarak belirlenirken, toplam 47 milyon lotun yatırımcılara sunulacağı açıklandı. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, konuya dair bilgiler...
Yenilenebilir enerji sektörünün dikkat çeken oyuncularından biri olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji, halka arz süreciyle yatırımcıların karşısına çıkıyor.
ARF BİO HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz tarihleri 25-26 Aralık 2025 olarak belirlendi. Arf Bio halka arzı 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Arf Bio halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 Milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,71 olması bekleniyor.
ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).
ARF BİO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtildi.
ARF BİO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.