Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen ‘asrın inşa seferberliği’, 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Hatay’da 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye ulaşacak. TOKİ hangi ile ne kadar konut yapıldığını tek tek açıkladı. Peki TOKİ konutları hangi ilde ne kadar kaç adet var? İl il deprem konut sayısı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak.

Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer alacak.

TOKİ konutları hangi ilde ne kadar kaç adet var? İl il deprem konut sayısı Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

İllere göre dağılım ise şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53,

Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73,