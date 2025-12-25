Ziylan Taban’daki görevinin ardından, babası Ahmet Ziylan tarafından 1960 yılında temelleri atılan, 2000 yılında FLO markası ile Türkiye’de “ayakkabı marketi” sisteminin öncülüğünü yapan Ziylan Grup’ta çalışmaya başladı ve şirketin çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Ziylan Grup bünyesindeki Kinetix, Polaris, Dockers by Gerli gibi markaların yönetimini üstlendi. Mahmut Ziylan’ın yöneticilik kariyerinde Almanya’nın 100 yıllık perakende devi RENO satın alması önemli bir dönüm noktasıdır.