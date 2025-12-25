Ziylan Grup’un kurucusu Ahmet Ziylan’ın oğlu olan Mahmut Ziylan İstanbul doğumlu olup, yükseköğrenimini Amerika San Francisco US Berkeley Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra profesyonel hayatına grubun kurulmasında önemli temel taşlarını oluşturan Ziylan Taban’da başladı ve şirketin yönetimini üstlendi. Mahmut Ziylan; FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.
Ziylan Taban’daki görevinin ardından, babası Ahmet Ziylan tarafından 1960 yılında temelleri atılan, 2000 yılında FLO markası ile Türkiye’de “ayakkabı marketi” sisteminin öncülüğünü yapan Ziylan Grup’ta çalışmaya başladı ve şirketin çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Ziylan Grup bünyesindeki Kinetix, Polaris, Dockers by Gerli gibi markaların yönetimini üstlendi. Mahmut Ziylan’ın yöneticilik kariyerinde Almanya’nın 100 yıllık perakende devi RENO satın alması önemli bir dönüm noktasıdır.
Mahmut Uğur Ziylan, perakende ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde yöneticilik görevini üstlenmiştir. Gayrimenkul sektöründe de yatırımlar yürüten isim Watergarden İstanbul, Büyükyalı, Atlas Park AVM ve ParkAdana AVM projeleriyle dikkat çekmiştir.
Mahmut Ziylan, Ziylan Grup'un kurucusu Ahmet Ziylan'ın oğlu, Ziylan Grup Başkanı Mehmet Ziylan'ın kardeşidir. Mahmut Ziylan; Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Brandpark Lumberjack İtalya Yönetim Kurulu Başkanlığı Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Ziylan Taban Ve Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sanpa Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziylan Ayakkabı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.