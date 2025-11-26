TOKİ ödemeleri nasıl olacak, peşinat ve vade sayısı ne kadar? TOKİ çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konuttan oluşan dev projesine başvurular yoğun ilgiyle sürüyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, tarih yaklaşırken “Başvurular ne zaman sona eriyor, şartlar neler?” sorularına yanıt arıyor. Ödeme planlarından kura tarihlerine kadar merak edilen tüm detaylar gündemdeki yerini koruyor.
500 bin sosyal konut projesinde başvuru heyecanı devam ediyor. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler, son başvuru gününü kaçırmamak için süreci yakından takip ediyor. TOKİ’nin başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve kura takvimi vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında.
TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ başvuru işlemleri 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ 1+1 VE 2+1 EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.