TOKİ ödemeleri nasıl olacak, peşinat ve vade sayısı ne kadar? TOKİ çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?

500 bin sosyal konut projesinde başvuru heyecanı devam ediyor. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler, son başvuru gününü kaçırmamak için süreci yakından takip ediyor. TOKİ’nin başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve kura takvimi vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında.