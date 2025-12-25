Dün akşam gözaltına alınmıştı: Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Öte yandan bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.