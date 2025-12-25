Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrolle serbest

13:2625/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
IHA
DHA
AA
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Öte yandan bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık ifadesi tamamlanan Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.


Elde edilen ek deliller neticesinde Sadettin Saran
"uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma"
suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınmıştı. Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Saran, adliyeye sevk edildi. Saran savcılığa çıkarılacak ve yeniden ifade verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST


Adliyeye sevk edilen Sadettin Saran'ın ifade işlemleri iki saat sürdü.


Savcılık ifadesi tamamlanan Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran Pazartesi ve Perşembe günü imza verecek.



