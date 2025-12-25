11. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, infaz düzenlemesi ve genel af var mı?

Kanun ile ayrıca, 'Elektronik Haberleşme Kanunu'nda düzenleme yapılıyor. Böylelikle işletmeci şirketler; ilgili kanunlar kapsamında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine haiz olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapamayacak.

Abonelik kaydı için kişinin kimliğini, kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla teyit edilecek. İşletmeci şirketler, 3 ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktifliğinin sona erip ermediğini ilgili resmi makamlardan teyit edecek. Teyit edemediği abonelere ait hatların elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantısını kesecek. İşletmeci şirketler, gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak.