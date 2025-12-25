İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 Futbolda Şike Soruşturması kapsamında yürütülen “kumpas” iddialarına ilişkin hazırladığı talep yazısını Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Yazıda, FETÖ/PDY yapılanmasının futbol camiası üzerinde etkili olma amacıyla süreci organize ettiği yönünde tespitlere yer verildi.

Savcılığın şike soruşturmasına ilişkin tespitleri

Başsavcılık, kamuoyunda “Futbolda Şike Soruşturması” olarak bilinen süreçte, savcı, hâkim, emniyet mensubu ve bazı basın mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda eski kamu görevlisi hakkında kamu davası açıldığını ve bu kişilerin yargılandığını hatırlattı. İddianamelerde, FETÖ/PDY’nin futbol camiasında söz sahibi olabilmek amacıyla Türkiye’nin büyük kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nü hedef aldığı, bu kapsamda kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın seçildiği belirtildi.

Talep yazısında, Aziz Yıldırım’ın dini bir yönelimi bulunmadığına dair belgelere rağmen, İBDA/C terör örgütü bahanesiyle usulsüz şekilde dinlendiği, 3 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen operasyonla tutuklandığı, operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeleri için yönlendirildiği ifade edildi. Savcılığa göre bu yöntemle hem Aziz Yıldırım’ın tasfiyesi hem de futbol kulübü üzerinde kontrol sağlanması amaçlandı.

Baransu–Arıboğan ilişkisi dosyada

Başsavcılık, 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu arasında gerçekleştiği iddia edilen e-posta yazışmaları hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yazıda, Baransu’nun Ergenekon, Balyoz ve Şike davalarında FETÖ/PDY mensubu kamu görevlilerine belge teminiyle gündeme geldiği, örgütün yayın organı Taraf gazetesinde faaliyet yürüttüğü ve FETÖ/PDY üyeliğinden mahkûm edildiği, halen cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Yapılan incelemelerde söz konusu e-postaların, 2011’de usulsüz yürütülen şike soruşturmasına ilişkin bilgi ve belge alışverişi içerdiği belirtildi. Şüpheli Lütfi Arıboğan’ın, ilgili dönemde TFF Başkan Vekili olarak şike sürecini TFF adına yönettiği, Arıboğan ile Baransu arasında 13 Temmuz 2011 – 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 kez HTS irtibatı bulunduğu tespit edildi.

Savcı ve emniyetle temaslar

Savcılık yazısında, Baransu’nun şike soruşturmasını yürüten ihraç savcı Mehmet Berk ile 15 kez, ihraç emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu ile 1 kez irtibat kurduğunun belirlendiği aktarıldı. Bu isimlerin, Baransu ile birlikte daha önce şike kumpası soruşturması kapsamında mahkûm edildikleri hatırlatıldı.

Ayrıca TFF arşivlerinde yapılan incelemede, 21 Temmuz 2011 tarihinde kuruma ulaşan çok sayıda evrak klasörünün önce kayıt altına alındığı, ardından kayıtların iptal edilerek Lütfi Arıboğan ekibine ulaştırıldığı tespit edildi.

“Örgüte Yardım” değerlendirmesi

Başsavcılık, Lütfi Arıboğan’ın, Mehmet Baransu’nun yönlendirme ve desteğiyle TFF içindeki sportif soruşturmaları ve UEFA ile yürütülen görüşmeleri, hukuk ekibi sorumlularından İlhan Helvacı ile birlikte FETÖ/PDY menfaatleri doğrultusunda yönettiği, soruşturma savcıları ve emniyet görevlileriyle temas kurduğu, Baransu’ya bilgi ve belge temin ettiğini kaydetti.

Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY ile doğrudan örgütsel bağa dair somut tespit bulunmadığı, ancak eylemlerinin “örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçunu oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

Arıboğan ve Helvacı hakkında adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan adli kontrol uygulanmasını talep etti. Savcılık, her iki şüpheli yönünden de yurt dışına çıkış yasağı ile belirlenen yerlere başvurma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

Talep yazısında, Arıboğan ve Helvacı’nın, 2011 yılında yürütülen Futbolda Şike Soruşturması sürecinde, TFF bünyesindeki sportif soruşturmalar ile UEFA nezdindeki temasların FETÖ/PDY menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmesinde rol aldıkları değerlendirmesine yer verildi.

İki isim serbest bırakıldı

Öte yandan FETÖ şikesi kumpası soruşturmasında ifade veren Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise serbest bırakıldı.







