Futbolda FETÖ operasyonu: TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve 3 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Taraf gazetesinin muhabiri Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, Avukat Prof. İlhan Helvacı ve eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebrü Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı, hakkında "FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltı kararı verildi.
4 şüpheli, Çağlayan'daki İsyanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.
Mehmet Baransu'yla irtibatlı
Açıklamada, terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtilen isimler hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.
Başsavcılıktan açıklama
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:
Ne olmuştu ?
3 Temmuz 2011'de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Daha sonra AYM yargılamanın tekrar edilmesine karar vermiş ve dava düşmüştü.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA'dan ceza almışlardı.