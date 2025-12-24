Yeni Şafak
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

13:2124/12/2025, Çarşamba
AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Muğla İl Emniyet İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.


Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D, Fethiye'de yakalandı.


Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



