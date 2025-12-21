Yeni Şafak
Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

14:0521/12/2025, Pazar
AA
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H. yakalandı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



