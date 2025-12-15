Yeni Şafak
Firari FETÖ'cü operasyonla yakalandı

22:0715/12/2025, Pazartesi
AA
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Erzurum'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İspir ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



#Erzurum
#FETÖ
#Operasyon
