Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama

Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul’da 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; RM., M.Ç., E.G., A.S., B.R., B.D., H.G., A.Ü., D.N.A., M.S., F.S., İ.P., S.D., H.A. ve İ.H.C. isimli toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.