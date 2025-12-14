Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 2 göçmen kaçakçısının bulunduğu ticari aracı takibe aldı.
Ekiplerce kontrol noktasında durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Araçtaki 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
