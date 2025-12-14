Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

16:5414/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 2 göçmen kaçakçısının bulunduğu ticari aracı takibe aldı.


Ekiplerce kontrol noktasında durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.


Araçtaki 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



#düzensiz göçmen
#ığdır
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 14 Aralık Pazar maç programı