Merkez Bankaları ve Faiz İndirim Süreci

2025'in son günlerinde merkez bankalarının aldığı kararları değerlendiren Memiş, hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Fed'in 25 baz puan, TCMB'nin ise 150 baz puan faiz indirdiğine dikkat çeken Memiş, "2026 yılında her iki merkez bankasının da faiz indirimlerine devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.





Memiş, Türkiye'de mevduat faizlerinin %40'ın altına gerileyebileceğini ve enflasyonun %25 seviyelerine düşmesinin mümkün olduğunu öngörüyor.