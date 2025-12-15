Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta aldığı faiz indirimi kararının ardından doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle yeni haftaya yükselişle girdi. ugün 15 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altının yükselişi devam edecek mi? Altın yeni yıla nasıl girecek? İşte güncel altın haberleri.
Altın, pazartesi günü zayıflayan dolar ve gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü.
Altın bugün ne kadar oldu? 15 Aralık 2025
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın politika seyrine dair ipuçları için kritik ABD istihdam verilerine odaklanırken, gümüş geçen haftaki rekor serinin ardından dengelendi.
Spot altın fiyatı
Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320,65 dolara yükseldi. Külçe altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 64 değer kazandı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artarak ons başına 4.354,00 dolara çıktı.
Güncel altın fiyatları
Geçen hafta 5976 TL ile rekor kıran gram altın ise sabah 5944 TL'yi gördü. Kapalıçarşı'da gram altın 5996 TL'den, çeyrek altın ise 9768 TL'den alıcı buluyor. Geçtiğimiz hafta 64 doların üzerine çıkarak rekor tazeleyen spot gümüş de yeni haftada 62,63 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İslam Memiş'ten 2026 Yol Haritası: Altın Fiyatları, Gümüş ve Borsa Tahminleri
Ekonomist İslam Memiş, 2025 yılını geride bırakırken 2026 yılına dair kritik öngörülerini paylaştı. Merkez bankalarının faiz kararlarından kripto paraya, konut kredilerinden döviz kurlarına kadar pek çok başlığı değerlendiren Memiş, özellikle altın fiyatları ve gümüşün performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GDH TV'de yayınlanan "Cüzdan" programına konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılının ekonomik özetini yaparken 2026 yılı için yatırımcıların nerede pozisyon alması gerektiğini anlattı. 2025'in şampiyonunun gümüş olduğunu belirten Memiş, 2026 yılında ise altın fiyatları üzerindeki yükseliş trendinin jeopolitik riskler ve faiz indirimleriyle destekleneceğini vurguladı.
Merkez Bankaları ve Faiz İndirim Süreci
2025'in son günlerinde merkez bankalarının aldığı kararları değerlendiren Memiş, hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Fed'in 25 baz puan, TCMB'nin ise 150 baz puan faiz indirdiğine dikkat çeken Memiş, "2026 yılında her iki merkez bankasının da faiz indirimlerine devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Memiş, Türkiye'de mevduat faizlerinin %40'ın altına gerileyebileceğini ve enflasyonun %25 seviyelerine düşmesinin mümkün olduğunu öngörüyor.
Altın Fiyatları 2026'da Yükselecek mi?
Yatırımcıların en çok merak ettiği altın fiyatları konusunda önemli teknik seviyeler veren İslam Memiş, ons altın için 2026 yılında geniş bir bant aralığına odaklanılması gerektiğini söyledi.
Memiş, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini şöyle sıraladı:
Ons altında aşağıda 3.800 dolar destek, yukarıda ise 4.800 dolar direnç seviyesi takip edilmeli.
Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi ve jeopolitik gerilimler (Ortadoğu, Çin-Japonya gerginliği vb.) altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.
4.000 dolar seviyesinin altındaki rakamlar orta ve uzun vade için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.