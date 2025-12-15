Google da Filistin’i işgal etti

Filistin’deki toprak ve hak ihlalleri üzerine çalışmalar yürüten Sada Social araştırma merkezi, yayınladığı raporda, dünya çapında faaliyet gösteren internet arama motoru Google’ın, işgal altındaki Batı Şeria’da 1995 yılındaki Oslo anlaşmasıyla belirlenen “C” bölgesini Batı Şeria sınırlarından çıkardığını tespit etti. Google şirketi, bunun bir “teknik güncelleme” olduğunu savunurken, bu adımın İsrail tarafından son zamanlarda Batı Şeria’nın ilhakı için artan girişimlere eş zamanlı gelmesi dikkat çekti.





BÖLGENİN EN BÜYÜK PARÇASI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve İsrail arasında 1995 yılında imzalanan Oslo anlaşmasıyla Batı Şeria, “A”, “B” ve “C” bölgesi olarak üç parçaya ayrılmıştı. Google’ın bölge haritasından çıkardığı “C” parçası, Batı Şeria’nın yüzde 61’ini oluşturuyor. Bu parçanın dünya çapında en fazla kullanılan harita uygulaması olan Google haritalarda Batı Şeria içinde gösterilmemesi, bölgenin henüz resmileşmese de ilhak edildiği algısını yaratıyor.





DOĞU KUDÜS DE HARİTA DIŞI

Sada Social’in raporunda, Google’ın haritalar uygulamasında Batı Şeria’dan ayırdığı “C” bölgesinin Oslo anlaşmasıyla Filistin devleti içinde olduğu kabul edilen Doğu Kudüs’ü de içerdiğine vurgu yapılıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) geçtiğimiz hafta yayınlanan raporuna göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, yasa dışı Yahudi yerleşimlerin sayısı 2017’den beri en üst seviyesine çıktı. İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümeti ayrıca, Batı Şeria’nın ilhakı için bu yıl parlamentoya (Knesset) iki kez yasa tasarısı sundu. Google’ın bu güncellemesi “teknik” olarak nitelense de aslında ilhak algısını güçlendirdiği değerlendiriliyor.



