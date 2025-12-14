Yeni Şafak
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

12:3814/12/2025, Pazar
AA
İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.
İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta Filistinlilere ait bir buldozeri ve bir karavanı ateşe verdi.

Filistin Esir Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre,
İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Yamun beldesine evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Salfit kentinin batısındaki Zaviye beldesinde ise İsrail askerleri evlere baskın düzenledi, 4'ü kardeş 9 Filistinliyi gözaltına aldı.
Nablus'un batısında Tel Cenub köyünde ise Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde,
serbest bırakılan eski tutuklu Saad Kasım'ın Tulkerim'in doğusundaki İktiba beldesinde yer alan evine baskın düzenledi. Baskında Filistinli eski tutuklu gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinde çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. İsrail askerleri açık alanda sorguya tabi tuttuğu Filistinlileri birkaç saat sonra serbest bıraktı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde Filistinlilere ait bir buldozeri ve bir karavanı kundakladı.

Beldenin duvarlarına ırkçı söylemler yazan İsrailliler, daha sonra bölgeden kaçtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da en az 1093 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

