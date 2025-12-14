İşgalci İsrail Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta Filistinlilere ait bir buldozeri ve bir karavanı ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinde çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. İsrail askerleri açık alanda sorguya tabi tuttuğu Filistinlileri birkaç saat sonra serbest bıraktı.
Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde Filistinlilere ait bir buldozeri ve bir karavanı kundakladı.
Beldenin duvarlarına ırkçı söylemler yazan İsrailliler, daha sonra bölgeden kaçtı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da en az 1093 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.