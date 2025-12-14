İşgalci İsrail Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esir Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Yamun beldesine evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Salfit kentinin batısındaki Zaviye beldesinde ise İsrail askerleri evlere baskın düzenledi, 4'ü kardeş 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus'un batısında Tel Cenub köyünde ise Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, serbest bırakılan eski tutuklu Saad Kasım'ın Tulkerim'in doğusundaki İktiba beldesinde yer alan evine baskın düzenledi. Baskında Filistinli eski tutuklu gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinde çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. İsrail askerleri açık alanda sorguya tabi tuttuğu Filistinlileri birkaç saat sonra serbest bıraktı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde Filistinlilere ait bir buldozeri ve bir karavanı kundakladı.

Beldenin duvarlarına ırkçı söylemler yazan İsrailliler, daha sonra bölgeden kaçtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.