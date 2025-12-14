Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yılın son haftası TBMM Genel Kurulu'na sunulacak 11. Yargı Paketi ile bankacılık sisteminde de önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu. Bakan Tunç, "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, ayrıca paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferi sürecinde de kapsamlı yenilikler hayata geçirilecek. İşte 11. Yargı Paketi düzenlemesinin detayları.

1 /5 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere gidileceğini dile getirdi. Yasa dışı bahis faaliyetlerini engellemek amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açabilmek için biyometrik doğrulama veya çipli kimlik onayı şart koşulacak. Ayrıca bankalar, yüksek tutarlı para işlemlerinde kullanıcılardan çipli kimlikleri ile güvenlik onayı talep edebilecek.

2 /5 11. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek? Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, bütçe görüşmelerinin ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu'na sunulacak.

3 /5 11. Yargı Paketinde neler var hangi düzenlemeler yer alıyor? Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede kamuoyunu yakından ilgilendiren maddeler yer alırken, infaz düzenlemesi, trafik cezalarında artırım gibi yeniliklere ek olarak hazırlanan taslak bankacılık sisteminde de önemli değişikliklere yol açacak.

4 /5 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis kullanımı nedeniyle yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini duyururken, uygulama kapsamında 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi.