Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 100 Filistinliyi alıkoydu

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 100 Filistinliyi alıkoydu

10:4010/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Batı Şeria'da İsrail zulmü
Batı Şeria'da İsrail zulmü

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu sahada tabi tutuldukları sorgunun ardından serbest bırakıldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Nablus, Salfit kentleri ile Cenin'deki bazı beldeler, Tulkerim, Kalkilya, Eriha ve Kudüs'ün doğusundaki Ayzariye ile Ebu Dis beldelerine baskınlar düzenledi.

Nablus'ta 50, Salfit'te 15, Eriha'da 13, Kudüs'ün doğusundaki beldelerde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında serbest bırakılan Filistinlilerin yanı sıra Hamas ve Filistin Halk Cephesi'nden (FHKC) aktivistler ve yetkililerin yer aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu açık alanda gerçekleştirilen sorgudan sonra serbest bırakıldı.

Görgü tanıkları gözaltına alınanlar arasında, Filistin eski Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı Nasreddin Şair'in de bulunduğunu, sahada yapılan sorgudan sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Ayrıca serbest bırakılan eski tutuklulardan Muhammed el-Aride de Cenin'in güneyindeki Arabe beldesindeki evinden gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



#batı şeria
#israil
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sivas sosyal konut kura sonuçları isim listesi