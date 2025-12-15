DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 15 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, 15 Aralık depremler listesi merak konusu oldu.
DEPREM Mİ OLDU? 15 ARALIK SON DEPREMLER
AFAD verilerine göre 00:34'te Kütahya Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.68 km olarak kaydedildi.
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.