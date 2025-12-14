Yeni Şafak
TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'hıfzıssıhha' ne demektir?

14/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki 1200. yeni bölümü yine izleyicileri ekrana kilitledi. Birbirinden farklı soruların yer aldığı yarışmanın bir kısmında sorulan soru ise merak konusu oldu. İşte TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'hıfzıssıhha' ne demektir? sorusunun yanıtı.

SORU: TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'hıfzıssıhha' ne demektir?

CEVAP:
C: Sağlık bilgisi

A: Sağlık ocağı

B: Muayene odası

C: Sağlık bilgisi

D: Hafıza sağlığı

Hıfzıssıhha Nedir?

Hıfzıssıhha kelimesinin sözlük anlamı sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin tümü olarak geçmektedir. Arapça olan bu kelime Türkçe olarak sağlık koruma ve sağlık bilgisi anlamlarına gelmektedir.


Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel olan laboratuvar hizmetlerini yürütmek için kurulmuş Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ya da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak geçmektedir.


Türkiye'nin Ankara ilinde bulunan bir ulusal referans laboratuvarı olarak tarihte varlığını devam ettirmiş bir kurumdur.

