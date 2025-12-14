SORU: TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'hıfzıssıhha' ne demektir?

CEVAP: C: Sağlık bilgisi

A: Sağlık ocağı

B: Muayene odası

C: Sağlık bilgisi

D: Hafıza sağlığı

Hıfzıssıhha Nedir?

Hıfzıssıhha kelimesinin sözlük anlamı sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin tümü olarak geçmektedir. Arapça olan bu kelime Türkçe olarak sağlık koruma ve sağlık bilgisi anlamlarına gelmektedir.





Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel olan laboratuvar hizmetlerini yürütmek için kurulmuş Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ya da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak geçmektedir.



