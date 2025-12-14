Yeni Şafak
33. dönem POMEM başvurusu başladı mı? Polis Akademisi POMEM başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte son durum

Polis olmak isteyen binlerce aday, 33. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2025 yılı için yapılacak POMEM öğrenci alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmazken, geçtiğimiz dönemlerin tarihleri yeni alım sürecine dair beklentileri güçlendirdi. KPSS şartı, başvuru kriterleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili detayların, yayımlanacak resmi kılavuzla netlik kazanması bekleniyor.

33. dönem POMEM başvuru tarihi 2025 için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrildi. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, KPSS şartı ve fiziki kriterler kılavuzla netleşecek.

33. dönem POMEM başvurusu ne zaman?


Polis Akademisi Başkanlığı, 33. dönem POMEM öğrenci alımı için henüz resmi takvimi yayımlamadı. Geçtiğimiz yıl 32. dönem POMEM duyurusu kasım ayında yapılmış, ön başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı.


Bu takvim dikkate alındığında, 33. dönem POMEM başvurularının 2025 yılının sonu ya da 2026 Ocak ayında başlaması öngörülüyor. Resmi duyuru yayımlandığında başvurular www.pa.edu.tr üzerinden ve e-Devlet ile yapılacak.

POMEM başvuruları nasıl yapılır?


Başvurular, yayımlanacak kılavuz doğrultusunda e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru formunu doldurduktan sonra sayfanın altındaki “aday başvurusunu kaydet” butonuyla işlemi tamamlayacak.


Başvuru sürecinin ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamaları uygulanacak.


33. dönem POMEM başvuru şartları neler?


Kılavuz yayımlanınca detaylar kesinleşecek olsa da önceki dönemler esas alındığında genel şartlar şu şekilde öne çıkıyor:


T.C. vatandaşı olmak ve lisans ya da ön lisans mezunu olmak


KPSS’den taban puanı almak (lisans için P3, ön lisans için P93)


Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak


Boy ve beden kitle endeksi şartlarını sağlamak (kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde 167 cm)


Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması


KPSS ve PMYO ayrımı


POMEM başvurularında KPSS puanı esas alınırken, lise mezunları için yürütülen PMYO alımları ayrı bir takvimle duyuruluyor. PMYO başvurularında ise TYT puanı belirleyici oluyor.

