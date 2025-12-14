Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı hangi gün? İşte masadaki zam senaryoları

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik takvim netleşmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantı tarihi açıklanırken, milyonlarca çalışan “Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç çıkacak, yeni rakam ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt arıyor. Aralık ayı sonuna kadar yapılması planlanan görüşmelerde hangi senaryolar masada, taraflar hangi taleplerle masaya oturuyor ve karar süreci nasıl ilerleyecek? İşte 2026 asgari ücret zammına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi netleşirken, gözler aralık ayı sonunda açıklanması beklenen yeni rakama çevrildi.

Asgari ücret maratonunda ikinci toplantı tarihi netleşti 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme sürecinde ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlk toplantıda taraflar bir araya gelerek sürecin genel çerçevesini ele aldı. Rakamların ise genellikle üçüncü veya dördüncü toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantı tarihi de belli oldu.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Bakanlık açıklamasında, komisyonun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve aralık ayı sonuna kadar toplam dört toplantı yapılmasının planlandığı belirtildi.

Masadaki zam senaryoları

Hâlihazırda net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılı için ne kadar artacağı yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre masada yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen farklı zam oranları konuşuluyor.



TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken karar

Bu yılki görüşmelerde TÜRK-İŞ cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısının adil ve demokratik olmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmadı. TÜRK-İŞ’i toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar temsil etti.

Ağar, komisyonun mevcut yapısının işçilerin karar süreçlerinde etkili olmasına imkân tanımadığını belirterek, TÜRK-İŞ’in 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmama kararının arkasında durduğunu ifade etti.



Bakan Işıkhan ve Erdoğan'dan mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin sosyal diyalog içinde tamamlanmasını istediklerini vurgulayarak tüm taraflarla istişareye açık olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TİSK’in genel kurulunda yaptığı konuşmada, işveren kesimine çağrıda bulunarak, asgari ücret sürecinde “ellerini taşın altına koymalarını” beklediğini söyledi.

Zam oranlarına göre 2026 asgari ücret hesapları Mevcut brüt ve net rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı zam senaryoları şu sonuçları ortaya koyuyor: Yüzde 25 zam uygulanması halinde asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL Yüzde 40 artış senaryosunda ise 30 bin 950 TL seviyesine çıkıyor




