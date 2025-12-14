Yeni Şafak
13:0014/12/2025, Pazar
Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Babalara verilen izinler de genişletiliyor: özel sektördeki 5 günlük babalık izninin 10 güne çıkarılması üzerinde çalışmalar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Peki doğum izin süresi ne zaman 24 haftaya çıkacak, düzenleme Meclis’ten geçti m?

Türkiye'de nüfus artışına rağmen doğurganlık hızı ve oranı azalıyor. 2017 yılında toplam doğurganlık hızı 2,08 iken, 2024’te 1,48’e kadar geriledi. Hükümet doğurganlık oranını artırmak için yeni adımlar atmaya devam ederken bu kapsamda yeni bir düzenleme gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Peki doğum izin süresinin artırılması yasalaştı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu. Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

