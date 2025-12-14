Türkiye'de nüfus artışına rağmen doğurganlık hızı ve oranı azalıyor. 2017 yılında toplam doğurganlık hızı 2,08 iken, 2024’te 1,48’e kadar geriledi. Hükümet doğurganlık oranını artırmak için yeni adımlar atmaya devam ederken bu kapsamda yeni bir düzenleme gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Peki doğum izin süresinin artırılması yasalaştı mı?

Doğum izin süresi ne zaman 24 haftaya çıkacak, düzenleme Meclis’ten geçti m?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.