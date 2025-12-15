Yeni Şafak
Motorine indirim geldi, sırada benzin var! 15 Aralık 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları

14:4415/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası motorinin litre fiyatına beklenen indirim yansıdı. 15 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? İşte ayrıntılar...

MOTORİNE 2 TL'LİK İNDİRİM!


Motorine indirim geldi. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla motorin grubunda ortalama 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

Benzine indirim gelecek mi?

13 Aralık Cumartesi günü motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.


Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak.

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 15 Aralık 2025 itibariyle şu şekilde:


İstanbul (Avrupa)

Benzin fiyatı: 54,51 TL

Motorin fiyatı: 53.12 TL

LPG fiyatı: 28,51 TL


ANADOLU YAKASI:


Benzin fiyatı: 54.34 TL

Motorin fiyatı: 54.95 TL

LPG fiyatı: 27.88 TL







Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin fiyatı: 55.35 TL

Motorin fiyatı: 54.13 TL

LPG fiyatı: 28.40 TL






İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin fiyatı: 55.71 TL

Motorin fiyatı: 54.49 TL

LPG fiyatı: 28.33 TL






Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor ve herhangi fiyat değişiminde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.


