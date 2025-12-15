TRABZON 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARS -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu















