Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın batısında sağanak yağış etkili olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bugün (15 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.
Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
BUGÜN (15 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 3°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde il geneli , sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE 4°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
KARS -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarız zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Az bulutlu