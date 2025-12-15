Yeni Şafak
Bugün (15 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminini yayınladı

Bugün (15 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminini yayınladı

08:3415/12/2025, Pazartesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın batısında sağanak yağış etkili olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bugün (15 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.

Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI


Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

BUGÜN (15 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde il geneli , sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu










AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.






ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu




BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı


DÜZCE 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 4°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı







TRABZON 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARS -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yarız zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Az bulutlu





GÜNCEL HAVA DURUMU

