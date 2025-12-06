En kolay çarpım tablosu ezberleme tekniklerini haberimizde derledik. Çarpım tablosu, birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bir sistemdir.Çocuğun yaşına uygun olan öğretilmek istenen konuyu daha eğlenceli hale getiren oyun, resim, aktivite, şarkılarla harmanlayarak öğrenme süreci daha keyifli hale getirilir. Sıkılmadan öğrenilen her yeni bilgi zamanla insan zihninde kalıcı olmaya başlar. Çocukluk yılarında söylenilen bir şarkıyı ya da tekerlemeyi düşündüğünüzde aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o şarkı ya da tekerlemeyi unutmadığınızı fark edersiniz. Akılda kalıcılığın asıl nedeni öğrenme sürecinde sıkılmadan, zorlanmadan eğlenerek keyif alarak sayıları öğrenmiş olmanızdır. Çarpım tablosu nasıl ezberlenir? İşte detaylar...

ÇARPIM TABLOSU 1'LERDEN 10'LARA

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'LER ÇARPIM TABLOSU

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'LER ÇARPIM TABLOSU

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'LAR ÇARPIM TABLOSU

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

10'LAR ÇARPIM TABLOSU

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

ÇARPIM TABLOSU EZBERLEME HANGİ YÖNTEMLERLE YAPILIR?

Çarpım tablosu ezberleme teknikleri, çocukken öğrenilen şarkı, tekerleme gibi eğlendiren bilgilerin zamanla sayılarla uyumunu yakalayarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir. Örneğin; 4 defa 8=32 Çok kurnazdır tilki, 2 kere 6=12 tabakta yemek bırakılmaz ki. 6 kere 6= 36 mikroplar sabunda kaldı gibi çocuğun zihnini hareket ettirerek öğrenmeyi aktif şekilde eğlenceli hale getirebilirsiniz. Sosyal medya ve mobil destek uygulamalarını kullanarak Youtube üzerinden müzikli çarpım tablosu öğrenme yazarak listelenen yüzerce video içeriği içinde zevkinize göre olanı tercih edebilirsiniz.

ÇARPIM TABLOSU EZBERLEMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Çarpım tablosu ezberlemenin püf noktaları şu şekilde sıralanmıştır:

- İki sayıyı çarptığınızda hangisinin birinci ya da ikinci olduğu önemli değildir. Hafızanız belirli bir süre sonra otomatik olarak bu bilgiyi sayı kabul edecektir. Örneğin; 7x5=35ile, 5x7=35 aynı sonuç verir ve aynı işlem özelliğine sahiptir. Bu yöntemi kullanan çocuğunuzun birçok sayıyı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olacaktır.

- Sıfır ile hangi sayı çarpılırsa çarpılsın sonuç sıfırdır. Sıfırın boş bir mide olduğunu çocuğunuza öğreterek diğer sayıları yutarak ortada bir şey bırakmadığını anlatabilirsiniz. Sonucu sıfır yapan çarpım tablosu ezberleme işlemi ile 8x0=0 kuralını çocuğunuza öğretirken benzer hikâyeler anlatabilirsiniz.

- Bir sayısı ile hangi sayı çarpılırsa sonuç sayının kendisi olacaktır. 9x1=9

- İki sayısı her zaman sayıyı ikiye katlar. Sayı kendisi ile toplandığında sonuç iki katına tekabül eder. Örneğin: 3x2=6, 4x2=8, 2x2=4

- 5 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı ya 0 ya da 5’tir. 5x5=25,5x8=40, 9x5=45 gibi.

- Dokuz rakamı ile çarpılan sayıların birler basamağı 9,8,7,6,5 vb. devam eder. Örneğin: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90

- 10 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı sıfırdır. 10x2=20, 4x10=40,40x2=80 gibi

PİSAGOR TABLOSU YÖNTEMİ ÇARPIM TABLOSUNU ÖĞRENMEDE NEDEN DAHA ETKİLİDİR?

Pisagor tablosu yöntemini kullanan çarpma tablosunu öğrenme işlemi çocuklara ezberciliği dayatmadığı ve düşünmeyi sağladığı için son derece önemlidir. Pisagor tablosu çocuğun rakamları kolayca öğrenip kavramasına yardım eder. Hafızası çok güçlü olan çocuklar uzun matematik formüllerini kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilir. Pisagor tablosunu kullanarak daha az bilgiyle sayıları rahat bir şekilde ezberleyebilirsiniz. İnsan beyni simetriyi otomatik olarak algılayıp kalıcı bir şekilde öğrenemeye adapte edilmiştir. İnsan beynin simetriyi kolay algılaması zamanla çocuğunuzun çarpım tablosunu rahat ve hızlı bir şekilde öğrenmesine ön ayak olur.

ÇARPIM TABOSU HIZLICA NASIL ÖĞRENİLİR?

Çarpım tablosunu hızlıca öğrenmek için 1’den 10’a kadar olan çarpım tablosunu 1 den başlatarak ezberlemelisiniz. Bir rakamını hangi sayıyla çapılırsa çarpılsın sayının kendisine eşit olduğunu çocuğunuza kavrattıktan sonra 2’ler,3’ler,4’ler şeklinde çarpım tablosunu ayrı ayrı yazmaya özen göstermelisiniz. Çarpım tablosu sesli bir şekilde tekrar edilerek ezberleme süreci kalıcı hale getirilmelidir. En son aşamada aktif çarpım tablosu ezberleme için çarpım tablosu toplu olarak yazılmalı, karma şekilde alıştırmalar yapılarak öğrenme süreci pekiştirilmelidir. Ezber işlemini tekrar ettikçe kavramayı artırarak beyinin daha kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.







