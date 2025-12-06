En kolay çarpım tablosu ezberleme yöntemi özellikle ilkokul öğrencileri için gerekli olan bir bilgidir. Çarpım tablosu genellikle ilkokulda ezberlenmektedir. Çarpım tablosu ezberleme yöntemleri arasında yer alan Pisagor tablosunun yanı sıra çocuğun yaşına uygun olan farklı öğrenme stratejilerinin izlenmesi gerekir. Çarpım tablosu öğrenme süreci eğlenceli hale getirilmeli. Aksi halde ezberlemek sıkıcı ve zorlaşır. Peki, çarpım tablosu ezberleme nasıl yapılır, pratik teknikler nelerdir? İşte, en kolay çarpım tablosu ezberleme teknikleri ve 1'den 10'ana kadar çarpım tablosu.
En kolay çarpım tablosu ezberleme tekniklerini haberimizde derledik. Çarpım tablosu, birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bir sistemdir.Çocuğun yaşına uygun olan öğretilmek istenen konuyu daha eğlenceli hale getiren oyun, resim, aktivite, şarkılarla harmanlayarak öğrenme süreci daha keyifli hale getirilir. Sıkılmadan öğrenilen her yeni bilgi zamanla insan zihninde kalıcı olmaya başlar. Çocukluk yılarında söylenilen bir şarkıyı ya da tekerlemeyi düşündüğünüzde aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o şarkı ya da tekerlemeyi unutmadığınızı fark edersiniz. Akılda kalıcılığın asıl nedeni öğrenme sürecinde sıkılmadan, zorlanmadan eğlenerek keyif alarak sayıları öğrenmiş olmanızdır. Çarpım tablosu nasıl ezberlenir? İşte detaylar...
ÇARPIM TABLOSU 1'LERDEN 10'LARA
1'LER ÇARPIM TABLOSU
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
2'LER ÇARPIM TABLOSU
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
3'LER ÇARPIM TABLOSU
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
4'LER ÇARPIM TABLOSU
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
5'LER ÇARPIM TABLOSU
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
6'LAR ÇARPIM TABLOSU
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
7'LER ÇARPIM TABLOSU
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
8'LER ÇARPIM TABLOSU
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
9'LAR ÇARPIM TABLOSU
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
10'LAR ÇARPIM TABLOSU
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
ÇARPIM TABLOSU EZBERLEME HANGİ YÖNTEMLERLE YAPILIR?
ÇARPIM TABLOSU EZBERLEMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
- İki sayıyı çarptığınızda hangisinin birinci ya da ikinci olduğu önemli değildir. Hafızanız belirli bir süre sonra otomatik olarak bu bilgiyi sayı kabul edecektir. Örneğin; 7x5=35ile, 5x7=35 aynı sonuç verir ve aynı işlem özelliğine sahiptir. Bu yöntemi kullanan çocuğunuzun birçok sayıyı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olacaktır.
- Bir sayısı ile hangi sayı çarpılırsa sonuç sayının kendisi olacaktır. 9x1=9
- İki sayısı her zaman sayıyı ikiye katlar. Sayı kendisi ile toplandığında sonuç iki katına tekabül eder. Örneğin: 3x2=6, 4x2=8, 2x2=4
- 5 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı ya 0 ya da 5’tir. 5x5=25,5x8=40, 9x5=45 gibi.
- Dokuz rakamı ile çarpılan sayıların birler basamağı 9,8,7,6,5 vb. devam eder. Örneğin: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90
- 10 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı sıfırdır. 10x2=20, 4x10=40,40x2=80 gibi