MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Bakanlık, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC’ye konuşlandırıldığını, ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın bölgede artan gelişmeler doğrultusunda hazırlanan kademeli planlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."