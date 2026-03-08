Yeni Şafak
Açıklama geldi, tarih belli oldu: Türkiye KKTC'ye altı adet F-16 gönderiyor, güvenlik için konuşlandırılacak

20:508/03/2026, Pazar
IHA
Türkiye, KKTC’ye altı adet F-16 konuşlandıracak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.
Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.



