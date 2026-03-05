MSB düşürülen İran füzesiyle ilgili detayları açıkladı: Cevap verme hakkımız saklı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi. MSB Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, önleme faaliyetinde kullanılan hava savunma füzesine ait olduğunu bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle;
Hudut Güvenliği
İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır.
Cevap verme hakkımız mahfuz
Dün (4 Mart) İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.
Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.
"Göç iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
Toplantıda, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgası başladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan görüntü ve haberlerin manipülatif olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;
İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla “Hudut namustur” anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
"Önceliğimiz bölgesel barış ve diyalog"
"PJAK yakın takibimizde"
Terör örgütü PKK’nın İran kolu olan PJAK’ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne verdiği önem hatırlatıldı.
"Garantörlük haklarımızı kullanmaktan çekinmeyiz"
Kıbrıs’taki gelişmelere ve KKTC’nin güvenliğine dair gelen soruya ise "kararlılık" mesajıyla yanıt verildi. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğu vurgulanırken, olası tehditlere karşı şu uyarı yapıldı;