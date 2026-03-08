Yeni Şafak
Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesi'nde

04:008/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanması değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, “Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler de yalanlandı. Bakanlık kaynakları, Mehmetçik’in bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi: “TSK, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”



