Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesi'nde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanması değerlendiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, “Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler de yalanlandı. Bakanlık kaynakları, Mehmetçik’in bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi: “TSK, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”