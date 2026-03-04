MSB'den komando paylaşımı: Yüksek disiplin üstün kabiliyet, her şartta göreve hazır

MSB, komandoların kar üstünde yaptıkları eğitimlerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üstünde eğitim faaliyetlerini sürdüren komandoların görüntülerini paylaştı.
04 Mart, Çarşamba
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,
"9'uncu Komando Tugay Komutanlığı. Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır."
ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntüler de kullanıldı.
