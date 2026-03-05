Cevdet Yılmaz: Ada’nın Orta Doğu’ya yönelik operasyonlar için kullanılması tüm bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılanan Yılmaz, Üstel ile birlikte havalimanında basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, konuşmasına Ramazan ayını tebrik ederek başladı. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan devlet ilişkilerinin ötesinde olduğunu belirten Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin bu güçlü bağın bir göstergesi olduğunu söyledi. "Karşılıklı ziyaretler ve sık sık bir araya gelmemiz, iki devlet arasındaki ilişkiden çok öte bir ilişkiye sahip olduğumuzu göstermektedir. Bu durum ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiğimiz önemin bir yansımasıdır" dedi.

Yılmaz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de artan çatışmalara da değinerek, "Orta Doğu ve Doğu Akdeniz havzasında çatışmaların arttığı bir süreçte Rum Yönetimi’nin Ada’daki askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması, Ada’da yaşayan herkesi risk altına sokmaktadır. Ada’nın Orta Doğu’ya yönelik operasyonlar için kullanılması, tüm bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir. Bunu içinde bulunduğumuz hafta yaşanan gelişmelerle çok somut bir şekilde, net bir şekilde görmüş olduk. GKRY’nin Ada’nın tamamının sahibi gibi hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı boyunu aşan kararlar ve büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma yaklaşımı, özellikle son dönemdeki askeri angajmanları ve üs politikaları, Ada’ya yönelik güvenlik risklerini artırmaktadır. GKRY, Gazze’deki soykırımda da benzer tavırlar sergilemiş, İsrail’in desteğiyle aşırı bir silahlanma çabası içine girmiştir. Bu tablo karşısında garantörlük sorumluluğu ve tarihi yükümlülüğü daha belirgin hale gelmiştir. Garantör ve anavatan ülke olarak adadaki askeri varlığımız yarım asrı aşan bir dönemdir tüm adanın güven ve istikrar içinde gelişmesine katkı sunmuş ve teminatı olmuştur. Sadece KKTC için değil, GKRY için Ada’daki Rum vatandaşlar için çok daha güvenli bir ortam oluşmuştur. 50 yılı aşkın süre için Ada’da barış, güven, huzur var. Bu ortamda da hem Rum hem KKTC kalkınmış, gelişmiş, refahını arttırmıştır. Güvenliğin olmadığı yerde kalkınma, refah olmaz. Olsa bile kağıt üzerinde kalır, en küçük etkide yok olup gider. Güvenlik kalkınmanın da temelidir. 50 yıllık süreçte Ada geliştiyse, refah düzeyi arttıysa bu 1974’teki barış harekatı sonrası oluşan barış ve istikrar ortamında sağlanmıştır. Yarım asra yakın bir süreçte Ada halkı güven içinde, istikrar içinde yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.