Cevdet Yılmaz: Türkiye, stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Barış, İstikrar ve Refah Üretin Dış Politika' temasıyla düzenlenen '16'ncı Büyükelçiler Konferansı'nın istişare toplantısına katıldı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ile birlikte, ülkemizi görev yaptıkları her coğrafyada başarıyla temsil eden büyükelçilerimizle bir araya geldik. Uluslararası sistemin derin bir dönüşümden geçtiği, belirsizliklerin arttığı bu dönemde; Türkiye eksenli, çok katmanlı, bağımsız ve ilkeli dış politika vizyonumuzun küresel barış, istikrar ve adalet için taşıdığı önem her geçen gün artmaktadır. Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır. Kıbrıs'tan Gazze'ye, Suriye'den Ukrayna'ya, Türk dünyasından Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada hak, hukuk, insani sorumluluk ve milli menfaatler temelinde kararlı duruşumuzu sürdürüyor, çok yönlü diplomasisiyle küresel vicdanın sesi olmaya ve barışın inşasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, 16'ncı Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'nı başarılı bir şekilde düzenleyen Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyor, büyükelçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.