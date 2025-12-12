Cevdet Yılmaz 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu: 2026 ciddi bir kırılma yılı olacak

Muhalefe diyor ki toplumun yarısı asgari ücretli. Bu böyle değil. Kayıt dışılık diye bir şey var. Asgari ücret çok yüksek olduğu zaman kayıt dışılığa kayış oluyor. Bazı işletmeler daha fazla ücret verselerde asgari ücretten gösterip daha az prim ödüyorlar. Gerçekte asgari ücretli sayısı o kadar değil.