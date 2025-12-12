Cevdet Yılmaz 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu: 2026 ciddi bir kırılma yılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel oturumuyla 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' bugün gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Medya ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde düzenlenen özel oturumda konuştu. Yılmaz "Yapısal dönüşümlerde de enerji alanında önemli adımlar attık. Tarımdaki bütün destekleme sistemimizi destekleyen kararlar aldık. 2026 yılı ciddi bir kırılma yılı olacak. Daha güçlü bir desteği göreceğiz" dedi. Asgari ücret konusunda da açıklamada bulunan Yılmaz "Asgari ücrete gelirsek esas iki muhatap işveren ve işçi. Bu işletmelerin vereceği bir ücret aslında. Kamu burada hakem konumunda. Ağanın eli tutulmaz. İsteyen işletmesinin şartlarına göre ne kadar çok verirse bundan memnuniyet duyarız. Yeter ki işletmeler sürdürülebilir olsun, istihdam korunsun." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak Medya’nın İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdiğ
i Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi
, Türkiye’nin ticaret rotasını belirleyen karar vericilerle iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı platformda buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz,
zirve kapsamında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Likoğlu
, TVNET Genel Müdür Yardımcısı
Serhat İbrahimoğlu
ve TVNET Ekonomi Şefi ve Z Raporu Yayın Müdürü
Semra Karabaş
'ın sorularını yönelttiği özel oturumda konuştu.
Cevdet Yılmaz: Son beş yılda dünyanın iki katından fazla büyüdük
Ekonomi / Türkiye Ekonomisi
12 Aralık, Cuma
Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;
İstanbul finans merkezi deyince bizim aklımıza bu lokasyon değil daha geniş bir vizyon geliyor.
İyi ki zamanında yapılmış buralar. Şimdi yapılmaya kalkılsa daha büyük maliyetleri olurdu. Malum tüm dünyada maliyetlet yükseldi. Burası iyi maliyetle tamamlandı. Şimdi önemli markalarımıza ev sahipliği yapıyor. Kanunlarla farklı özelliklerde tanındı, teşvikler kolaylıklar sağlandı. Giderek daha canlı bir hale dönüşüyor.
Bizim asıl vizyonumuz bu binaların ötesinde yeni bir finansal mimari.
Semra Karabaş:
2026 finansman koşullarının daha iyileştiği bir yıl olmasını bekleyebilir miyiz?
Cevdet Yılmaz:
Pandemi döneminde reel sektörü diri tuttuk. Dünyanın 2 katı daha hızlı büyüdük son 5 yılda. Bir çok boyutuyla dünya zor bir 5 yıl yaşadı. Bu zorluklar içerisinde dahi Türkiye kapasitesini genişleten ender ülkelerden biri oldu. Temel önceliğimiz fiannsal istikarar ve enflasyonun düşrüülmesi. Bu konuda da başarılı bir programı adım adım hayata geçiriyoruz. Bütüncül bir program bu.
Şunun unutmamamak lazım bir deprem yaşadık. Son 3 yılda 90 milyar dolar ekstra bir harcaması oldu kamunun.
Türkiye maliye politikalarıyla bu sürece destek oluyor. Esnek olduğumuz bütün kalemlerde tasarruf anlayışıyla gidiyoruz. Olabildiğince tasarruflara riayet ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye destek oluyoruz destek olmaya devam ediyoruz.
"2026 yılı ciddi bir kırılma yılı olacak"
Yapısal dönüşümlerde de enerji alanında önemli adımlar attık. Tarımdaki bütün destekleme sistemimizi destekleyen kararlar aldık. 2026 yılı ciddi bir kırılma yılı olacak. Dönüşüm yılı olacak inşallah. Daha güçlü bir desteği programda görmüş olacak. Enflasyonun aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Son geldiğimiz nokta yüzde 31 seviyelerinde.
Tarımda yüzde 13'e yakın daralma yaşadık. Don vs olmasaydı 20'li rakamları görebilirdik. Enflasyondaki bu gerileme ile birlikte genel olarak finansal koşulların iyileşeceği bir dönemdeyiz. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girdiği dönemdeyiz. 2026 çok daha olumlu koşulların olduğu bir yıl olacak.
Bunun ötesinde önem verdiğimiz alanlarda selektif enstürmanlar uyguluyoruz. İhracatımız da artmaya devam ediyor. Esnaf kredinin yüzde 50'sini biz hükümet olarak biz finanse ediyoruz. Çiftçimizi kredi faizini yüzde 70'ini biz finanse ediyoruz. Nitelikli büyüme için finansal koşulları dönüştürmeye devam edeceğiz.
Hüseyin Likoğlu:
Enflasyonla mücadele edebilmek için daha az maliyetle daha fazla üretmemiz gerekiyor. Bununda bir işçi maliyeti bir de vergi yükü var. Asgari ücret ilgili işverenin en çok maliyeti olan bir yer. Bu iki konuda farklı destekler olacak mı?
Cevdet Yılmaz:
Niyetimiz bu artışları yeniden değerleme oranının altında tutmak. Ayrıca enflasyonla mücadlee arz yönlü politikaları çok önemli görüyoruz. İki konu çok ön plana çıkıyor. Sosyal konur ve gıda. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımızın harcamasındaki en ağırlık iki kalem bunlar.
Dolayısıyla bir taraftan sayın Cumhurbaşklanımız ilan etti. 500 bin sosyal konut. 100 bini İstanbul'a ayrıldı. Çok da güzel bir rağbet gördü. Milyonlarca insan başvuru yaptı.
Gıdada bu sene şansız bir olumsuz etki yaşadık. Gelecek yıl bunu aşmamız halinde enflasyona çok önemli katkısı olacak. Gıdada kayıp kaçak çok önemli üretildiği yer ile tüketildiği yer arasında yolda telef olan bir çok ürüno luyor bu da fiyatlara yansıyor. Birçok tedbirler gıda konusunu ele alıyoruz.
"Emeğin payı tarihi seviyede"
Emeğin milli gelirdeki payı 2022 yılında bu oranda oldukça düşük seviyelere gelmişti. Yüzde 22'ler gibi. Bugün geldiğimiz noktada 3 çeyrek milli gelir içide emeğin payına baktığımız zaman tarihi yüksek seviyelerde. Ciddi bir toparlanma söz konusu.
Bu yıl emek yoğun sektöründe istihdamını koruyana 2 bin 500 TL destek verdik. Bu da başarılı bir program oldu. Cumhurbaşkanımız da ifade etti gelecek sene 2 bin 500 desteği 3 bin 500 liraya çıkaracağız. Sadece KOBİ'lere değil büyük şirketlere de bunu sağlayacağız.
"Asgari ücrette dengeyi korumak önemli"
Asgari ücrete gelirsek esas iki muhatap işveren ve işçi. Kamu burada hakem gibi bir konumda. Emek tarafı daha fazla ücret almak istiyor haklı olarak. İşletmeler se istihdamını sürdürmek istiyor. Orada bir denge noktası bulmak önemli. Aşırılıklar bence her zaman kötüdür. Hem çalışan tarafını hemde işletmeyi korumak gerek. İşletmeler kapanırsa çalışan kesime en büyük zararı vermiş oluruz. Bu dengeler içinde bir rakam ortaya çıkacaktır.
Muhalefe diyor ki toplumun yarısı asgari ücretli. Bu böyle değil. Kayıt dışılık diye bir şey var. Asgari ücret çok yüksek olduğu zaman kayıt dışılığa kayış oluyor. Bazı işletmeler daha fazla ücret verselerde asgari ücretten gösterip daha az prim ödüyorlar. Gerçekte asgari ücretli sayısı o kadar değil.
Bu işletmelerin vereceği bir ücret. Ağanın eli tutulmaz. İsteyen işletmesinin şartlarına göre ne kadar çok verirse bundan memnuniyet duyarız. Yeter ki işletmeler sürdürülebilir olsun.
Türkiye-ABD ilişkileri
Serhat İbrahimoğlu:
Türkiye ve ABD arasında Dış politikada bundan sonraki yol haritasını nasıl görüyorsunuz?
Cevdet Yılmaz:
Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti bambaşka bir atmosfer oluşturdu. Bir önceki başkan döneminde malefe olumlu bir dönem yaşadığımızı söyleyemeyiz.
Biden seçimlere giderken
"Erdoğan'ı devireceğiz ama başka yollarla değil muhalefete destek olup sandıkta bunu yapacağız"
demişti. Trump'la birlikte bu hava değişti. Daha önceki dönemde de Trump'ın sayın Cumhurbaşkanımızla iyi bir diyaloğu vardı.
Şimdi olumlu siyasi havanın ekonomiye etkisi olumlu olacak. 100 milyar dolar ticaret hacmine dönük adımların atılması lazım. Yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu sinyaller görüyoruz. İşlerin daha olumluya doğru yürüdüğünü söyleyebilirim.
Gazze'de ve Suriye'de bu ilişkinin olumlu etkileri görüldü.
Türkiye'ye yabancı yatırım
Semra Karabaş:
Son dönemde Türk varlıklarıyla ilgili pozitif açıklamalar geliyor. Yabancı yatırım ilgisini görebildiniz mi. Bu pozitif raporları nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönem için?
Cevdet Yılmaz:
Orta uzun vadede kesinlikle bir çelişki yok. Enflasyonu düşürmemiz büyüme için sağlam bir zemin oluşturuyor. Geçiş süreçlerin büyümenin bileşenleri var. Tüketimle de yapabilirsiniz ihracatla yatırımla da yapabilirsiniz. Tüketim üzerinden büyüme yetersiz olur. Üretim ve yatırım üzerindne daha fazla büyümemiz lazım. Buna da dengeli büyüme diyoruz.
Dışardan gelecek sermaye güven ortamı ile ilgili bir şey. Bu konuda dünyanın çok iyi bir dönemde olduğunu söylememem. Bu sene ilk 9 ayda yüzde 45,5 yatırım hacmi var.
Aslolan programınızdır. Dışsal etkiler sizi bir kaç ay geciktirir sadece. İstikametinizi değiştirmez. Bizde doğru istikamette devam ediyoruz.
Amacımız Ocak enflasyonu ile birlikte 20'li rakamları görmek. Yıl sonunda 20'li rakamların altını görmek. 2027 yıl sonunda ise tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturmak istiyoruz.
Hüseyin Likoğlu
:
Rusya-Ukrayna savaşında son süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yakın zamanda bir netice elde edilir mi?
Cevdet Yılmaz:
Türkiye'nin pozisyonunu çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. İki ülke ile de konuşabilen nadir liderlerden birisi sayın Cumhurbaşkanımız. Çok doğru bir politika belirlendi bu konuda.
Bunun tahıl koridorundan esir değişimine etkileri görülüyor. Sayın Putin ile Cumhurbaşkanımız Türkmenistan'da görülme yapacak. Sayın Zelenskiy ile de görüşmeler devam ediyor. Türkiye barıştan yana diyalog içerisinde olan bir güç. Barış istemeyen çatışmalar isteyen güçler var bölgemizde. Biz barış doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Artık bitsin isteniyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. Muazzam bir yıkım söz konusu.
#Albayrak
#Cevdet Yılmaz
#Türkiye Yüzyılı