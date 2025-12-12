İstanbul'da dev zirve: Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşti





Albayrak Medya’nın yıllardır düzenlediği Türkiye Yüzyılı Zirveleri, Türkiye’nin asırlık yürüyüşü üzerine inşa ettiği yeni çağ vizyonunu farklı sektörlerde ele alan kapsamlı bir buluşma serisi olarak devam ediyor. “Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”inde üretim ve rekabet gücü değerlendirilirken; “İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde” Türkiye’nin küresel pazarlardaki konumu, ihracat ivmesi ve hizmet gelirlerindeki artış ele alındı. “Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, bu toprakların bereketi, çiftçinin emeği ve stratejik tarım politikalarına odaklandı. “Ulaşım & Altyapı’da Türkiye Yüzyılı Zirvesi” ile” Ticarette Türkiye Yüzyılı” zirveleri ise modern yatırımların, lojistik ağlarının ve dijital ticaret sistemlerinin ülkeye kazandırdığı ivmeyi ortaya koydu. Tüm zirvelerde alanında uzman isimler ağırlanarak Türkiye’nin geleceğine yön veren görüşler bir araya getirildi. Bu birikimin son halkası olan Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi, ekonomi politikaları, finansal dönüşüm ve stratejik yatırımların tüm yönleriyle değerlendirildiği bir platform olarak kayıtlara geçti.





Zirve’nin sahnesi birbirinden değerli konuşmacıları ağırladı

Zirve, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü’nün açılış konuşmasıyla başladı. Hanönü, “Albayrak Medya olarak 30 yıldır bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanarak, kimi zaman en zorlu dönemlerde bile doğruyu savunmaktan vazgeçmeden, gazetemizle, televizyonlarımızla, dijital yayınlarımız ve dergilerimizle milletimize ışık tutmaya devam ettik. Mazlumların sesi olmayı, hakikatin izini sürmeyi ve Türkiye’nin her alanda yükselişine katkı sunmayı kendimize bir görev, bir sorumluluk ve bir dava bildik; bu yolda hiçbir zaman yorulmadık. Kamu ile özel sektörün aynı masa etrafında buluşmasını sağlayan Türkiye Yüzyılı zirvelerimiz, ülkemizin geleceğine dair ortak aklı güçlendiren, hem Türkiye’de hem de dünyada karşılık bulan önemli bir platforma dönüştü. Bugün gerçekleştirdiğimiz “Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı” zirvesinin de ülkemizin vizyonuna katkı sağlayacağına gönülden inanıyor; varlığınızla bizlere güç veren tüm misafirlerimize ve destekleriyle yanımızda olan sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz..” İfadelerini kullandı ve açılış konuşmasını takiben kürsü konuşmaları gerçekleştirildi.





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan.

'Genç ve kadın girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz'

İlk olarak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün orta vadeli hedeflerine değinerek girişimcilik ekosistemini desteklemeye yönelik çalışmalarını paylaştı; Halk Katılım için çalışmalara başladığını belirterek, kadın girişimciler ve gençlere sağlanan finansman ve eğitim desteklerinin altını çizdi.





Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar.

'Bankalarımız ihtiyatlı bir şekilde yoluna devam etmektedir'

Ardından Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün mevcut görünümünü kapsamlı biçimde değerlendirerek, ihracat temelli büyümeyi merkeze alan kredi politikaları ve dış ticarette sürdürülen sektör liderliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılının beş ana teması olacaktır;

Dengeli para politikası

TL mevduat payı

Risk yönetimi ve sermaye

Dijital bankacılık ve yapay zeka kullanımı

Sürdürülebilir finansman





Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut.

'Bankacılık sektörümüz çok güçlü durumda'

Zirvede söz alan bir diğer isim Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut oldu. Ermut, Türkiye’nin yatırım vizyonu doğrultusunda üretim kapasitesi yüksek, uzun vadeli ekonomik değer oluşturan sektörlere odaklandıklarını; İstanbul Finans Merkezi’nin finansal dönüşümde üstlendiği stratejik role dikkat çekti.





'Önümüzdeki vizyon, Türkiye'yi küresel bir güç aline getirmek'

Kürsü konuşmalarının son bölümünde T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde yatırımların büyümenin temel itici gücü olduğunu vurgulayarak, dijitalleşme, sürdürülebilir finansman, katılım finans ve İstanbul Finans Merkezi’nin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmadaki önemini değerlendirdi.









Türkiye Yüzyılı Vizyonu zirvenin merkezinde

Zirve boyunca Türkiye’nin finansal mimarisi; yatırım ekosistemi, dijital bankacılık, fintek dönüşümü, para politikaları, sürdürülebilir finansman modelleri ve stratejik sektörlerdeki yeni fırsatlar ekseninde ele alındı.









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile özel oturum

Programın en önemli bölümünü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen özel oturum oluşturdu.





Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu ve Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş tarafından moderatörlüğü yapılan oturumda Yılmaz, ise çok kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.









“Türkiye Yüzyılı’nda Yatırım ve Finansın Yeni Dönemi”

Zirve, Türkiye’nin yerli ve millî finans kapasitesine odaklanan bütüncül bir perspektifle; Türkiye’de yatırım ekosistemi, Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi, Dijital bankacılık ve fintek yenilikleri, Kamu yatırımları ve stratejik sektörlerde fırsatlar, Küresel sermaye akımlarının Türkiye’ye etkisi, Sürdürülebilir finansman modelleri gibi başlıkların ele alındığı zengin bir içerik sundu.





Zirvede ele alınacak ana başlıklar ise şu şekilde:

• Türkiye’de yatırım ekosistemi

• Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışı

• Kamu yatırımları ve stratejik sektörlerde yeni fırsatlar

• Küresel sermaye akımları ve altyapı yatırımları

• Türkiye finans sektörünün gelişimi ve bölgesel rolü

• Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler

• Enflasyon, para politikası ve büyüme görünümü

• Sürdürülebilir finansman modelleri





Türkiye’nin finans alanındaki yeni yüzyıl vizyonu, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinin değerlendirmeleriyle detaylı biçimde ele alındı.





Ticaret vizyonuna yön veren isimler zirvede bir araya geldi

Türkiye’nin ticaret vizyonuna yön veren isimler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri, zirvede bir araya geldi.





Zirvenin açılış konuşmasını Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü yaptı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü – Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, da konuşmalarıyla etkinliğe katkı sundu.





Zirve’ye değer katanlar

Zirve, Türkiye’nin yatırım ve finans ekosistemine değer katan paydaşların katkılarıyla gerçekleşmekti. Cengiz Holding, Emlak Katılım, Gözde Girişim, Halkbank, İstanbul Finans Merkezi, İstikbal, Trendyol, VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın destekleriyle hayata geçirilen bu buluşma, sektörün önde gelen kurumlarını aynı platformda bir araya getirerek Türkiye Yüzyılı vizyonuna güç kattı.



