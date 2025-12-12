Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1389 işçi alımı evrak teslimi hakkında son dakika açıklaması geldi. Evrak teslimi için süreç 8 Aralık itibarıyla başladı. Peki DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi tarihi ne zaman?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden yayınlanan açıklamada 1389 işçi alımına başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin gerekli evrakları teslim etmesi gerektiğine yer verildi. Evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
DSİ işçi alımı evrak teslimleri başladı mı?
DSİ resmi internet adresi üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilecek 1.389 adet Sürekli İşçi alımına ilişkin evrak teslim süreci 08.12.2025 tarihinde başlayıp 19.12.2025 tarihinde son bulacaktır.
İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunup başvurusu kabul edilen adaylar başvurdukları kadrolara ilişkin belgeleri ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Belge kontrolleri neticesinde noter çekilişine katılmaya hak kazanan adaylar tespit edilerek 02.03.2026 tarihinde noter kurası çekimi gerçekleştirilecektir.
“Sürekli İşçi Alımı Evrak Teslimi Duyurusu” ilanı Bölge Müdürlüklerinin web sitelerinden duyurulacak olup adayların süreci başvuru yaptıkları Bölge Müdürlükleri resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
DSİ işçi alımı hangi kadrolar için evrak teslimi yapılacak?
Evrak teslimi yapılacak ve yapılmayacak kadrolar şöyle açıklandı:
Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, İşletme Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Arazi Kontrol Teknisyeni, Pompaj Teknisyeni, İstimlak Teknisyeni, Yer Altı Suları Teknisyeni), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Döşemeci Yardımcısı, Operatör (Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü), Forklift Operatörü, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı (Çarkhane Usta Yardımcısı, Elektrik Usta Yardımcısı, Boya Usta Yardımcısı, Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı, Kaporta Usta Yardımcısı, Ağır Vasıta Usta Yardımcısı, Hafif Vasıta Şasi Usta Yardımcısı, Yapı Usta Yardımcısı, Demir Kaynak Usta Yardımcısı, Oto Elektrik Usta Yardımcısı, Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, Motor Usta Yardımcısı, Marangoz Usta Yardımcısı) ,Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecektir. Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır.
DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
Kura çekimi canlı yayını 2 Mart 2026 tarihinde başlayacak. DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi, kuraların çekilmesiyle birlikte Yenişafak.com'da yer alacaktır.