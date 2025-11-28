Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir" dedi.
'Alım gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz'
Türkiye'nin 2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşeri sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve iş gücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde iş gücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.