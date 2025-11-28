Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi

"İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir. Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaşmıştır. Genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin hızlandırıcı ve atıl iş gücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ediyoruz"