Savunma sanayinde ihracat değeri katlandı

Türk savunma ve havacılık sanayisinde hayata geçirilen stratejik yatırımlarla son yıllarda ihracatın yanı sıra ihracat kilogram değeri de artış gösteriyor. Sektörün ihracat kilogram değeri yaklaşık 67 dolarla, 1,5 dolar civarındaki genel Türkiye ihracat ortalamasının kat kat üzerinde seyrediyor. Hafif ve orta kalibre silah sistemlerini 80'den fazla ülkeye ihraç eden Samsun Yurt Savunma, ortalama kilogram başı ihracat değerini 125 dolara çıkardı, 250 dolara ulaştırmayı hedefliyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalar, ihracatın yanı sıra katma değerli üretimin göstergesi olan ihracat kilogram değerini de artırıyor.
Savunma ve havacılık sektörü son yıllardaki gelişimiyle ihracatını 7 milyar doların üzerine çıkardı. İhracat kilogram değeri ise yaklaşık 67 dolarla, 1,5 dolar civarındaki genel Türkiye ihracat ortalamasının kat kat üzerinde seyrediyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre, sektörün ihracat kilogram değeri kimi ürünlerde 20-50 bin dolara ulaşıyor.
Türk savunma sanayisinin önde gelen hafif ve orta kalibre silah sistemleri üreticilerinden Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) da bu çabalar doğrultusunda yüksek teknolojiye dayalı üretimi ve güncel tehditlere karşı geliştirdiği modern çözümlerle, ürünlerinin katma değerini artırıyor, 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.
SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin 2024 yılı ortalama kilogram başı ihracat değerinin 67 dolar seviyesinde olduğunu, SYS Grup'un bu rakamı 125 dolara çıkarmayı başardığını ifade etti. Aral, grubun gelecek yıllar için hedefinin ise 250 dolar bandına ulaşmak olduğunu belirtti.
SYS Grup olarak savunma sanayisine girişlerinin tabanca üretimiyle başladığını dile getiren Aral, 2017'ye kadar yürürlükte olan özel sektöre uzun namlulu silah üretim yasağı nedeniyle yalnızca yivsiz av tüfeği ve tabanca üretebildiklerini söyledi. Aral, şöyle devam etti:
Rekabete yatırımla yanıt
Hafif silah üretiminde yatırım maliyetlerinin düşük ve dünyada rekabetin fazla olması dolayısıyla orta kalibre alanına yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Aral, bu konuda izledikleri stratejiye ilişkin şunları söyledi:
- "O dönemki yasaklar sebebiyle ilk etapta orta kalibre silahların platformlara entegrasyonu altyapısını kazanmak amacıyla yatırım yaptık. Amerikan ve İngiliz silah üreticilerinin mümessilliklerini alarak ürünlerini kara, deniz ve hava platformlarına mekanik ve elektro mekanik çözümlerle entegre etmeye başladık. Bu girişimimiz bize gelecekte silah üretimine başladığımızda edinmemiz gereken bir kabiliyeti önden kazandırdı. Bu stratejik hamleyle pazarı tanıdık ve sattığımız ürünlerin entegre lojistik desteklerini vermemiz sebebiyle kullanıcılarla iletişim sürekliliğini sağladık. 2017 yılında yasakların kalkmasıyla da ilk olarak 12,7mm ağır makineli tüfeği geliştirme süreçlerine başladık. 2018 yılı Ocak ayında başladığımız geliştirme sürecini 2022 Aralık ayında tamamladık. Aynı tarihlerde yine orta kalibre alanında önemli üreticilerden iş ortağımız İngiliz AEI Systems'ın SYS Grup bünyesine alımını gerçekleştirdik. Bu alımla ürün portföyümüze 20, 25 ve 30mm silahlar da dahil olmuş oldu."
Dünyada 2-3 üreticiden biri oldu
Hafif silah üretiminde üst segment ürün gruplarına yönelmenin, orta kalibre alanına yapılan yatırımların ve mekatronik entegrasyon çözümlerinin SYS Grup'un katma değerini artırdığını vurgulayan Aral, bundan sonra da teknoloji firması olmanın gereği olarak yatırımlar yapmaya ve ürünlerinin katma değerlerini artırmaya devam edeceklerini söyledi.