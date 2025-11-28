Yeni Şafak
Hizmet üretici fiyat endeksi Ekim’de yükseldi: Gayrimenkul ve mesleki hizmetlerde rekor artış

10:2628/11/2025, Cuma
IHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Ekim ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,92 artış kaydedilirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51 artış görüldü. Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91 artış yaşanırken, bazı hizmet sektörlerinde sınırlı düşüşler gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,19 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,02 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 artış gösterdi.


H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,92 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 artış gerçekleşti.


H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,91 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azalış gerçekleşti.




