Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Altın güne yükselişle başladı: Gram altın 5 bin 720 TL seviyesinde

Altın güne yükselişle başladı: Gram altın 5 bin 720 TL seviyesinde

09:3028/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem görüyor.
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 5 bin 671 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 90 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 90 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

#Piyasalar
#Altın
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüşlerimizin ardından okunan sureler