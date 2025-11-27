Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 8 ayın rekorunu kırdı

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 8 ayın rekorunu kırdı

11:1027/11/2025, الخميس
AA
Sonraki haber
Ekonomik güven endeksi 99,5 değerini aldı
Ekonomik güven endeksi 99,5 değerini aldı

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesine çıktı

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025

Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7

Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2

Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8

Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6

Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7

Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7

Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3

Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9

Eylül 104,3 95 95,6 95 98

Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1 98,2

Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2 99,5

Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9





#Ekonomik güven endeksi
#kasım
#TÜİK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Adana sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı