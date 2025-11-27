Yeni Şafak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam resmileşti: İşte 2026 günlük yemek kartı ücreti

10:0227/11/2025, Perşembe
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2026 yılı yeniden değerleme oranı netleşti. Pasaporttan IMEI ücretine, trafik cezalarından çalışanların yemek kartlarına kadar her şeyi değiştirecek oran %25,49 olarak kesinleşti. Tüm bunlarla beraber milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek ücretlerinde de yeni yıl itibarıyla değişikliğe gidilecek. Peki 1 Ocak 2026’dan itibaren günlük yemek ücreti kaç TL olacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni tarife...

Çalışanların, araç sahiplerinin ve yurt dışından telefon getirmeyi düşünenlerin haftalardır beklediği kritik veri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nı (YDO) Resmi Gazete’de yayımlayarak resmileştirdi.

NELER DEĞİŞECEK?


Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

ÇALIŞANIN GÖZÜ BU RAKAMDAYDI


Milyonlarca özel sektör çalışanının öğle yemeği bütçesini belirleyen günlük yemek bedeli istisnası, yeni oranla birlikte değişmiş oldu.


Mevcut Durum (2025): 240 TL + KDV


Yeni Rakam (2026 Beklentisi): 301,2 TL + KDV

Günlük Yol (Ulaşım) Bedeli


İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışana ödenen günlük ulaşım bedeli istisnası ise 126 TL'den 158,11 TL'ye çıkacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI


Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni (IMEI) harcı ve yurt dışı çıkış harçları da yeni oran üzerinden güncellendi.


IMEI Kayıt Ücreti: 2025 yılında 45 bin 614 TL olan kayıt ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 57 bin 241 TL olacak.


Yurt Dışı Çıkış Harcı: Mevcut durumda 1.000 TL olan harç bedeli, yüzde 25,49'luk artışla 1.255 TL seviyesine yükselecek.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI


Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 25,49 oranında artması halinde kira istisnasının 58 bin 980 liraya çıkması bekleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİ VE ŞİRKET GİDERLERİ


Şirketlerin araç kiralama ve satın alma işlemlerinde gider olarak gösterebilecekleri üst limitler de yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.


Kiralama Gider Sınırı: Binek otomobiller için aylık kira bedeli gider sınırı 37 bin TL'den 46 bin 431 TL'ye yükseldi.


Satın Alma Gider Sınırı: Binek otomobil alımında gider yazılabilecek ÖTV ve KDV toplam tutarı 1 milyon 242 bin 351 TL olarak güncellendi.

SİLAH RUHSAT HARÇLARI GÜNCELLENDİ


Yeni tarife ile birlikte 5 yıllık silah ruhsat harçları şu şekilde belirlendi:


Silah Bulundurma Ruhsatı: 50 bin 565 TL'den 63 bin 454 TL'ye,

Silah Taşıma Ruhsatı: 158 bin TL'den 198 bin 517 TL'ye yükseldi.


Tüm bu değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

