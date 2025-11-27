Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam resmileşti: İşte 2026 günlük yemek kartı ücreti

ARAÇ SAHİPLERİ VE ŞİRKET GİDERLERİ





Şirketlerin araç kiralama ve satın alma işlemlerinde gider olarak gösterebilecekleri üst limitler de yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.





Kiralama Gider Sınırı: Binek otomobiller için aylık kira bedeli gider sınırı 37 bin TL'den 46 bin 431 TL'ye yükseldi.





Satın Alma Gider Sınırı: Binek otomobil alımında gider yazılabilecek ÖTV ve KDV toplam tutarı 1 milyon 242 bin 351 TL olarak güncellendi.