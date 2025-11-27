Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarında indirimin kapıda olduğuna işaret etti. Sektör uzmanları, uluslararası piyasalardaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında cuma gününden itibaren indirim görülebileceğini belirtiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

1 /5 Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi için gözler cuma gününe çevrildi.

2 /5 Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerileme eğiliminin sürmesi halinde rafineri marjlarındaki düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına kısa sürede yansıyabileceğini ifade ediyor.

3 /5 Motorine salı günü gelen 2,44 TL'lik indirimden sonra sektör kaynakları bir indirimin daha haberini verdi.

4 /5 İndirim tutarı henüz netleşmese de piyasalarda, cuma gününden itibaren akaryakıt fiyatlarında düşüşün başlayacağı yönünde bir beklenti hakim.