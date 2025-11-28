2026 asgari ücret tahmini gündem oldu! İslam Memiş yeni oranı duyurdu: Ne yüzde 30, ne yüzde 35…

Asgari ücret için geri sayım başladı! 2026 asgari ücret zammına sayılı günler kala milyonların merak ettiği oranla ilgili yeni bir tahmin daha geldi. Finans Uzmanı İslam Memiş, yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40’lık beklentileri tek tek eledi. İslam Memiş'in, 2026 asgari ücreti için verdiği oran gündem oldu...

2026 asgari ücret zammına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü Ankara’ya çevrildi. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi tahminler peş peşe gelirken, İslam Memiş YouTube yayınında 2026 değerlendirmesini yapıp yeni asgari ücret için oran verdi.

Daha önceki yıllardaki tahminleriyle dikkat çeken Finans Uzmanı İslam Memiş, 2026 zam oranı için yüzde 20–22 aralığını işaret etti.

3 /13 Memiş’e göre: 2026 asgari ücret zammı yüzde 20–22 aralığında kalacak. Bu aralığın üzerinde bir artış yapılmayacak.



4 /13 Bu açıklama, milyonlarca asgari ücretli için net bir sinyal oldu ve beklentilerin sınırını ortaya koydu.



Mevcut net asgari ücret: 22 bin 103 TL %20 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 26 bin 524 TL olacak

Asgari ücretle geçinen milyonlar, Komisyon’un Aralık ayında yapacağı toplantıdan çıkacak karara kilitlenmiş durumda.