Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz

12:1031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı altında artırılmasını enflasyona desteğin somut göstergesi olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı altında artırılmasını enflasyona desteğin somut göstergesi olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Hayırlı olsun. Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



#Cevdet Yılmaz
#Enflasyon
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri güncellendi! İşte 2026 yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, FSM'de yeni tarifeler